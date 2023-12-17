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Джек Хьюз сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче против «Коламбуса». Второй гол стал его 100-м в лиге

Джек Хьюз сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче против «Коламбуса». Второй гол стал его 100-м в лиге

Форвард «Нью-Джерси» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (6:3) и был признан первой звездой.

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