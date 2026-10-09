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Царьград

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Юрист объяснил, когда собственник может войти в арендованную квартиру, а когда нет

Юрист объяснил, когда собственник может войти в арендованную квартиру, а когда нет

Собственник не вправе входить в арендованное жильё без согласия жильцов, напоминают юристы.Посещать арендованное жильё без предварительного уведомления и согласия нанимателей собственник не вправе.

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