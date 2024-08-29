Алаудинов: Артиллеристы подбили танк ВСУ на курском направлении

Российские артиллеристы подбили танк ВСУ на курском направлении, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в соцсетях 29 августа.
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