Подарок Путина Ким Чен Ыну удивил Запад

Перевоз подарка производился через узкую сухопутную границу с Приморским краем. Российский лидер Владимир Путин презентовал своему коллеге из КНДР Ким Чен Ын 24 лошади породы орловского рысака — любимой породы северокорейского лидера.
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