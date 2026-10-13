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Одноклассники и Московская медицина научат отличать медицинские факты от мифов о здоровье

Одноклассники и Московская медицина научат отличать медицинские факты от мифов о здоровье

Народная соцсеть Одноклассники и Департамент здравоохранения Москвы запускают просветительский проект «Бабушка советовала — врач проверил».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя viach Россия
viach Россия

В интернете множество чудо-лекарств с хитрой рекламой, якобы, кому-то их невыгодно рекомендовать т.к. они суперэффективны и излечивают, а из-за них на других не заработать разным причастным. Попробовал, оказалось дерьмо хитро впаривают! Теперь бабушкины рецепты! А точно бабушкины?! И их так много, да на каждую болезнь! Боюсь, это хрень собачья! Пробовал кое чего - треп! Похоже на желание урвать халявную копеечку!
ЧТО ТВОРИТСЯ !

Профиль пользователя Наталья Леонтьева
Наталья Леонтьеваизменено

Название проекта "Бабушка советовала - врач проверил" выбрано, на мой взгляд, не правильно, изначально ставя бабушек и их советы в противоположную от знающих врачей позицию. Во-первых, и бабушки далеко не глупы и уж точно не посоветуют плохого ( а только то, в эффективности которого многократно убедились на своем и чужом опыте ), во-вторых, противопоставление позиций разных поколений, всегда активно продвигаемое Западом, ранее всегда бывшее чуждым нашему народу, ни к чему хорошему не приводит, особенно в настоящее время. В любых общественных проектах должна быть направленность на гармонизацию поколений, а не наоборот

Профиль пользователя Виктор Иванович
Виктор Иванович

Медицине надо сначала доверие вернуть, а для этого перестать врать. И запрещать бесконечную рекламу бесполезных, а то и вредных "лекарств" и БАДов. Люди не забыли ещё "Ковид", бесполезные, даже вредные маски и "вакцины", от которых умерло больше людей, чем от вирусов. Потому то люди и и возвращаются к бабушкиным рецептам, что вам веры нет...

Профиль пользователя Alex Krep
Alex Krep

Почему же тогда по ТВ по всем каналам постоянно вбивают нам в мозги рекламу о лекарствах,БАДах и приборах,которые не помогают в лечении,а являются маркетинговым ходом для продажи бесполезных средств.