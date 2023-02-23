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В Свердловской области простятся с добровольцем из Верхней Салды, погибшим в ходе спецоперации

В Свердловской области простятся с добровольцем из Верхней Салды, погибшим в ходе спецоперации

До того как отправиться на линию боевого соприкосновения, уралец работал на заводе.В Свердловской области в День защитника Отечества простятся с 35-летним жителем Верхней Салды Александром Тонкушиным, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

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