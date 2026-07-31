Результаты Guardant Health за II квартал 2026 года: скачок выручки на 44% и расширение скрининга

Биотехнологическая компания Guardant Health, Inc. (NASDAQ: GH), специализирующаяся на разработке методов точной онкологической диагностики и жидкой биопсии, представила финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года.
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