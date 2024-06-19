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Уже скоро дворы и общественные пространства Пермского края станут более комфортными и удобными

Уже скоро дворы и общественные пространства Пермского края станут более комфортными и удобными

В Пермском крае в IV Всероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое проходило с 15 марта по 30 апреля текущего года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», приняло участие более 380 тысяч жителей региона .

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