Уже скоро дворы и общественные пространства Пермского края станут более комфортными и удобными

В Пермском крае в IV Всероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое проходило с 15 марта по 30 апреля текущего года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», приняло участие более 380 тысяч жителей региона .