Глава ФБР Кэш Патель опроверг слухи о своем визите в Россию якобы по приглашению ФСБ, но оставил на личной странице в X туманное сообщение на эту тему.
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