Генрих Ягода: за что расстреляли первого наркома НКВД

Генрих Ягода – выдающаяся фигура советской эпохи, чья жизнь напоминает историю многих политических деятелей, достигавших вершин власти, но в конечном итоге падавших с них, став бесполезными для сталинского режима.
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