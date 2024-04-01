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Русская весна

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Следствие изъяло в МЧС документы по пожарным проверкам «Крокус Сити Холла»

Следствие изъяло в МЧС документы по пожарным проверкам «Крокус Сити Холла»

Следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка МЧС документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус сити холла» «В подразделениях ГУ МЧС по Московской области проведена выемка документов, связанных с проведением контрольно-надзорных мероприятий в „Крокус сити холле“, — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

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