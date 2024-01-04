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Теперь мигранты могут получить гражданство России после заключения контракта

Теперь мигранты могут получить гражданство России после заключения контракта

Это право будет распространяться и на родственников иностранных граждан.Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить гражданство России иностранными гражданами после заключения контракта с Вооруженными силами страны.

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