Продается 2к квартира по ул. Кирова 147. В Кировском районе. 4/4 этажа. Крыша перекрыта, кирпичный дом, ж/б перекрытия, Сталинка.
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