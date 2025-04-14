HP представила ноутбук OmniBook 5 с возможностью локального запуска ИИ

HP представила в Индии новый ноутбук OmniBook 5, оснащённый процессорами AMD Ryzen AI 300. Модель доступна в двух вариантах: с Ryzen AI 5 340 за ₹75 990 (73 415 рублей) и Ryzen AI 7 350 за ₹87 990 (85 009 рублей).