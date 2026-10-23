Чтобы вырастить озимый чеснок, очень важно правильно подготовить грядки и лунки. Если нет времени или дожди не позволяют вскопать землю и внести удобрения заранее, за 3-4 недели, меня выручает простой способ.
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