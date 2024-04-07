Ученые: люди видели снежного человека много раз, но принимали его за другие виды

НЭ

Наталья Эрнст

Скорее всего снежный человек живёт в другом измерении. Поэтому мы их и не видим. Они знают как открывать портал или где он находится. И посещают нас, когда нет для них опасности. И это очень хорошо. Если бы они жили рядом с нами, то мы "людишки цивилизованные" уже б давно поймали их и посадили в клетку.