Информация о встречах с загадочным снежным человеком в лесной глуши многократно появлялась в прессе. Научные исследования подтверждают возможность того, что люди действительно могли сталкиваться с темной фигурой, двигавшейся на двух ногах в глубине леса, и, возможно, некоторые из свидетелей либо не верили своим глазам, либо поспешно покидали место такой странной встречи.
Ученые: люди видели снежного человека много раз, но принимали его за другие виды
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Скорее всего снежный человек живёт в другом измерении. Поэтому мы их и не видим. Они знают как открывать портал или где он находится. И посещают нас, когда нет для них опасности. И это очень хорошо. Если бы они жили рядом с нами, то мы "людишки цивилизованные" уже б давно поймали их и посадили в клетку.
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12 час.
АЦ
Алексей Цветков
Нашим горе-учёным не приходит в голову, что йети элементарно занет о попытках его изловить и просто скрывается. Он чует человека ментально на достаточно большом расстоянии и т.о. избегает прямого контакта.
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10 час.
Karmadon
На самом деле, все совсем наоборот: люди видели другие виды много раз, но принимали их за снежного человека.
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9 час.
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