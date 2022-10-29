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Стеснительная королева: как Агата Кристи научилась писать детективы

Стеснительная королева: как Агата Кристи научилась писать детективы

Первая русскоязычная биография Агаты Кристи не претендует на слишком глубокий и изощренный психологический анализ взаимосвязей между перипетиями длинной, 85-летней жизни «королевы детектива» и столь же длинной библиографией плодовитой писательницы.

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