Более 100 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам проверки ИП, в ходе которой выявлена схема незаконной мини...

Более 100 тыс. рублей предъявлено к уплате в бюджет по результатам проверки ИП, в ходе которой выявлена схема незаконной минимизации налоговых обязательствПри проведении инспекцией МНС по Бобруйскому району проверки индивидуального предпринимателя (далее - ИП) Р.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии