Александр Мостовой: Жаль, что «Спартак» расстается с Промесом при таких обстоятельствах

Александр Мостовой высказался о решении «Спартака» расстаться с Квинси Промесом. Бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Сельты» и ряда других клубов Франции и Испании Александр Мостовой поделился мыслями о решении московского клуба расстаться с Квинси Промесом.
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