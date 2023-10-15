Бой Логана Пола и Диллона Дэниса завершился дисквалификацией и массовой дракой

Боец ММА не смог принять своего поражения.Боец ММА не смог принять своего поражения.Блогер Логан Пол победил бойца MMA Диллона Дэниса в поединке по правилам бокса, который состоялся в ночь на 15 октября в Манчестере (Великобритания).
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