Бой Логана Пола и Диллона Дэниса завершился дисквалификацией и массовой дракой

Боец ММА не смог принять своего поражения.Боец ММА не смог принять своего поражения.Блогер Логан Пол победил бойца MMA Диллона Дэниса в поединке по правилам бокса, который состоялся в ночь на 15 октября в Манчестере (Великобритания).