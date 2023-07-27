ТСН24

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксюша Кирьязис
    У меня дети котят на улице подбирают, брошенных, больных. Выхаживаю, лечу. Они вырастают и остаются у меня. Рука не п...В Госдуме предлож...
  • Михаил Федоров
    Увидеть бы мне эту тулячку, приютил бы у себя. А то живёт сейчас наверно у контейнера.Тулячка отдала "я...
  • Михаил Федоров
    И это в ТРИДЦАТЬ ТРИ года так лохануться! Пенсионеры и то предусмотрительней.Тулячка отдала "я...

В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги

В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги

В Государственной Думе Российской Федерации предложили обязать заводчиков животных платить налоги со своей деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ксюша Кирьязис
У меня дети котят на улице подбирают, брошенных, больных. Выхаживаю, лечу. Они вырастают и остаются у меня. Рука не поднимается отправлять их на улицу. И что ж я теперь ещё и налоги за них платить буду? Как вы себе это представляете? У меня и так столько денег на них уходит. Налогообложение количество брошенных и бездомных животных не уменьшит, а скорее увеличит. Проблему необходимо решать по-другому.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх