В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги

Ксюша Кирьязис

У меня дети котят на улице подбирают, брошенных, больных. Выхаживаю, лечу. Они вырастают и остаются у меня. Рука не поднимается отправлять их на улицу. И что ж я теперь ещё и налоги за них платить буду? Как вы себе это представляете? У меня и так столько денег на них уходит. Налогообложение количество брошенных и бездомных животных не уменьшит, а скорее увеличит. Проблему необходимо решать по-другому.