В Перми студенты мастерской режиссера Федотова выпустили 10 спектаклей

Десять спектаклей выпустили студенты выпускного актерского курса Пермского государственного института культуры (ПГИК), набранного художественным руководителем театра «У Моста» Сергеем Федотовым в 2020 году, 4 июля сообщает пресс-служба театра.
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