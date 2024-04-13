Экс-подполковник СБУ заявил о намеренном решении Киева вести гражданскую войну

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: решение Турчинова втянуло Киев в гражданскую войну Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, автомобиль которого взорвался в Москве в пятницу, 12 апреля, рассказал в интервью РИА Новости за несколько дней до покушения о том, что еще в 2014 году стало понятно, что вести гражданскую войну является намеренным решением Киева.