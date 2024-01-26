СССР-Россия
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СССР-Россия

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Британская наглость и русский литий

Британская наглость и русский литий

Пишут, что бриташки обещают обеспечить безопасность Украины не просто так, а за месторождения лития.

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Комментарии
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J
Jubar
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12 час.
Юрий анин
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11 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот интересно а какая будет реакция если Россия за Крымский мост, разрушит им тоннель под Ламаншем? И с какой радостью на это отреагируют их братья по союзу хохлы? А если начнут свою войну Шотландцы, Северные Ирландцы и Уэльс борясь за свою независимость. Баски в Испании, Юг с севером Италии, восточный с западным Берлином и т.д. Прибалтам и финикам придется вернуть как и остальным законные Российские территории ни кто не думал об этом, а америкосам вернуть Аляску и собственность государства Российского... А ведь это все еще в переди и неизбежно....
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8 час.

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