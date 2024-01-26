Британская наглость и русский литий

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот интересно а какая будет реакция если Россия за Крымский мост, разрушит им тоннель под Ламаншем? И с какой радостью на это отреагируют их братья по союзу хохлы? А если начнут свою войну Шотландцы, Северные Ирландцы и Уэльс борясь за свою независимость. Баски в Испании, Юг с севером Италии, восточный с западным Берлином и т.д. Прибалтам и финикам придется вернуть как и остальным законные Российские территории ни кто не думал об этом, а америкосам вернуть Аляску и собственность государства Российского... А ведь это все еще в переди и неизбежно....