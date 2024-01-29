Актер Лев Зулькарнаев впервые откровенно раскрыл свои комплексы

Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев рассказал о своих комплексах Звезда сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев признался, что ему пришлось поработать над собой, чтобы принять свою внешность и избавиться от комплексов.
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