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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Трейлер Bleach: Rebirth of Souls с Айзеном Соске Представлять доступных в файтинге Bleach:...

Трейлер Bleach: Rebirth of Souls с Айзеном Соске Представлять доступных в файтинге Bleach:...

Трейлер Bleach: Rebirth of Souls с Айзеном СоскеПредставлять доступных в файтинге Bleach: Rebirth of Souls персонажей Tamsoft и Bandai Namco начали с протагониста Куросаки Ичиго, ну а спустя два десятка роликов дошли и до ключевого антагониста.

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