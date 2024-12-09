Трейлер Bleach: Rebirth of Souls с Айзеном Соске Представлять доступных в файтинге Bleach:...

Трейлер Bleach: Rebirth of Souls с Айзеном СоскеПредставлять доступных в файтинге Bleach: Rebirth of Souls персонажей Tamsoft и Bandai Namco начали с протагониста Куросаки Ичиго, ну а спустя два десятка роликов дошли и до ключевого антагониста.