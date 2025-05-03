Оскар Пиастри: Оба моих быстрых круга в финале получились скомканными

Оскар Пиастри: Оба моих быстрых круга в финале получились скомканнымиMcLarenАвстралийский гонщик McLaren Оскар Пиастри рассказал, почему не смог подняться выше четвертого места в квалификации Гран При Майами.
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