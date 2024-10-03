Сотрудница Пограничной полиции и инспектор таможни предстанут перед судом

Южный офис Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявляет о передаче в суд дела женщины-пограничника и инспектора таможни, которые в ноябре 2021 года незаконно легализовали въезд в страну зарегистрированного в Польше автомобиля.