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Врач Авербах назвал отказ печени главной опасностью для жизни Романа Костомарова

Врач Авербах назвал отказ печени главной опасностью для жизни Романа Костомарова

Для спасения госпитализированного спортсмена Романа Костомарова необходимо вылечить его печень. Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах назвал отказ этого органа главной опасностью для жизни фигуриста, передает Sport24.

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