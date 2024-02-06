Убрать Путина руками "серьёзного клана": Кукловоды жмут на рычаги. Кто в деле?

Редактор отдела расследований "Первого русского" Александр Степанов прокомментировал слова политического обозревателя Царьграда Андрея Перлы о том, что в российских элитах есть "серьёзный клан", который очень хочет обойти президента России Владимира Путина и подвести страну к западным граблям.
