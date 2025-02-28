Мигрантам в России дадут больше свободы для работы

Трудовым мигрантам в России дадут больше свободы для выбора места работы. Об этом со ссылкой на подготовленные Минфином поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сообщает РБК.
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