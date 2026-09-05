Минобороны России: войска поразили топливные базы в Блиставице

Министерство обороны России сообщило о нанесении удара по двум объектам хранения топлива для ВСУ в военном городке Блиставица в Киевской области 4 сентября.
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