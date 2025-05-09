Трамп пригрозил санкциями, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто

Вашингтон призывает «к 30-дневному безоговорочному прекращению огня» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил санкциями, если прекращение огня на Украине не станет поддерживать одна из сторон, передает РИАМО, ссылаясь на «Газета.
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