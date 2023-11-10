Активист «Русской весны» идет в Херсонский облсовет

© кадр из видео Youtube Читать в Кандидат в депутаты Херсонского областного совета от партии «Удар» Игорь Логвиненко в 2014 году участвовал в акциях «Русской весны», его фото обнаружили местные журналисты в архивах агентства МОСТ 1 марта 2014 года во многих южных городах Украины на площади городов вышли противники госпереворота, случившегося в Киеве.