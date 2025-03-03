В Петербурге женщина и восьмилетняя девочка едва не погибли из-за неисправной газовой колонки

ЧП случилось на Среднеохтинском проспекте В Северной столице на Среднеохтинском проспекте женщина со своей дочерью отравились газом, пишет 3 марта «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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