В Башкирии запущен первый в России робот-доставщик компонентов крови

В Республике Башкортостан введён в эксплуатацию первый в России робот-доставщик компонентов крови. Эта инновация направлена на оптимизацию логистики в сфере здравоохранения и повышение безопасности транспортировки биоматериалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анапа спасает кит...
- Стивен Уиткофф и ...
- ДВ «Сторублевка» уби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым