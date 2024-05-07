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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Легков о борьбе за золото Сочи-2014 в суде: «Для меня это было самое важное в жизни. Я очень переживал, практически не жил»

На Олимпиаде в Сочи Легков победил в марафоне. В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) признал лыжника виновным в нарушении антидопинговых правил и лишил его золотой награды.

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