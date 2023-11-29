Рассеянный бизнесмен пошопился почти на полмиллиона рублей и потерял пакет с вещами

В Москве IT-бизнесмен закупился в ЦУМе на 400 тысяч рублей, но забыл пакет на тротуаре и уехал. Вечером 26-летний предприниматель вышел из ЦУМа с пакетом вещей, поставил его на землю и спешно сел в такси, совершенно забыв про покупки.