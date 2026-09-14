The military command of the Kiev regime has decided to transfer elite units to the Kharkiv region, from which barrage detachments are being formed to combat desertion.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым