Владимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания© AP Photo / Leon Neal Рапорт на увольнение, который недавно подал один из командиров украинских боевиков, дает понять, что Владимир Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией на фронте, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.