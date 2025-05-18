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Добрый Мир

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Зеленский лишился власти. ВСУ вынесли ему приговор

Зеленский лишился власти. ВСУ вынесли ему приговор

Владимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания© AP Photo / Leon Neal Рапорт на увольнение, который недавно подал один из командиров украинских боевиков, дает понять, что Владимир Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией на фронте, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

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