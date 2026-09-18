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Царьград

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Глава облизбиркома Челябинской области проголосовал онлайн с работы

Глава облизбиркома Челябинской области проголосовал онлайн с работы

Председатель облизбиркома Челябинской области Евгений Голицын принял участие в выборах депутатов Государственной Думы через систему дистанционного электронного голосования.

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