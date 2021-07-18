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Яннис Адетокумбо показывает рекордную статистику в истории финальных серий НБА

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо – первый игрок в истории НБА, который набирает в среднем 30+ очков, делает 10+ подборов и 5+ передач, реализуя больше 60 процентов бросков с игры, в финальной серии плей-офф.

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