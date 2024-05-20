Понедельник начался с покупок, лидируют золотодобытчики

Российский рынок открыл торги в понедельник, 20 мая, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,44% до 3517,36 пункта, индекс РТС прибавил 0,61% до 1219,29 пункта.
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