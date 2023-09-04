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Оскандалившемуся русофобу Калныньшу придумали достойную месть

Оскандалившемуся русофобу Калныньшу придумали достойную месть

Недавно советский и латышский актер Ивар Калныньш, сыгравший в "Зимней вишне" и других отечественных лентах, выступил с антироссийским заявлением.

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Комментарии
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СД
Сергей Демидов
99,9% даже не подозревали что есть такой &quot;великий&quot; актёр массовки.
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9 час.
ВВ
Валентин Воробьев
Э э э, паршивый мордодей Калоныньшь за копейки всё же выступал, снимался! А чего не отказался, если платят мало? Понятно, славы хотел и признания.
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4 час.
ВД
Вовладар Даров
Про таких говорят дешёвый человек, опустился ниже плинтуса, позор!
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4 час.

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