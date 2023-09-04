Оскандалившемуся русофобу Калныньшу придумали достойную месть

99,9% даже не подозревали что есть такой "великий" актёр массовки.

ВВ

Валентин Воробьев

Э э э, паршивый мордодей Калоныньшь за копейки всё же выступал, снимался! А чего не отказался, если платят мало? Понятно, славы хотел и признания.