Недавно советский и латышский актер Ивар Калныньш, сыгравший в "Зимней вишне" и других отечественных лентах, выступил с антироссийским заявлением.
Оскандалившемуся русофобу Калныньшу придумали достойную месть
Комментарии
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СД
Сергей Демидов
99,9% даже не подозревали что есть такой "великий" актёр массовки.
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9 час.
ВВ
Валентин Воробьев
Э э э, паршивый мордодей Калоныньшь за копейки всё же выступал, снимался! А чего не отказался, если платят мало? Понятно, славы хотел и признания.
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4 час.
ВД
Вовладар Даров
Про таких говорят дешёвый человек, опустился ниже плинтуса, позор!
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4 час.
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