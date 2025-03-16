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Разгул этнической преступности и засилье мигрантов давно превратили подмосковные Котельники в ад...

Разгул этнической преступности и засилье мигрантов давно превратили подмосковные Котельники в ад...

«Русским тут нет места»: миграционная ситуация в Котельниках.  Разгул этнической преступности и засилье мигрантов давно сделали подмосковные Котельники именем нарицательным.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А  КУДА СМОТРИТ ПРОКУРАТУРА, СИЛОВИКИ, ГУБЕРНАТОР ВОРОБЬЕВ и ПРЕЗИДЕНТ?!!
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5 час.
Eduard
Это вам места нет,валите в кишлаки,
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4 час.
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