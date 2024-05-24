В Сети опубликовали видео задержания фигурантов резонансного дела о коррупции в налоговой службе Смоленска

Следственный комитет России: «По месту жительства женщины в Смоленске изъята крупная сумма денег» Региональные управления Федеральной службы безопасности России и СК РФ опубликовали оперативное видео задержания в Смоленске подозреваемых в даче и получении взятки в виде путёвки в Турцию - местного коммерсанта и замначальника отдела камерального контроля НДС №2 областного УФНС.