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WSJ: США не желают выглядеть пособником нападения на Курскую область

WSJ: США не желают выглядеть пособником нападения на Курскую область

Соединенные Штаты не делятся с Украиной разведывательной информацией об объектах на территории России из опасения создать впечатление, что администрация президента Джо Байдена поддерживают вторжение украинских войск в Курскую область, пишет газета Wall Street Journal.

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Анна Ахметзянова
Харрис перекрасит ваш Белый дом в черный...Привет госпоже Клинтон,шей пальто чёрное,уже сейчас-спасешься.
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