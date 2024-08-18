WSJ: США не желают выглядеть пособником нападения на Курскую область

Соединенные Штаты не делятся с Украиной разведывательной информацией об объектах на территории России из опасения создать впечатление, что администрация президента Джо Байдена поддерживают вторжение украинских войск в Курскую область, пишет газета Wall Street Journal.
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