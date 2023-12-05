Куйвашев купировал семь конфликтов перед эфиром Путина

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время своей третьей «прямой линии» постарался снять напряжение по нескольким конфликтным темам — чтобы они не вышли на уровень президента РФ Владимира Путина, который будет общаться с народом 14 декабря.
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