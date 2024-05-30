Писатель Лекух: уход с российского рынка западных трейдеров повлиял на рост экспорта зерна

В последние два года существенно вырос экспорт российского зерна. Это связано с уходом глобальных западных зернотрейдеров с отечественного рынка, сообщил писатель, публицист Дмитрий Лекух в эфире радио Sputnik.
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