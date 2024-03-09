Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 человек, которые стали очевидцами чего-то странного, но знающие люди все объяснили

15 человек, которые стали очевидцами чего-то странного, но знающие люди все объяснили

Интернет - конечно, вещь, объединяющая целый мир. Но какова вероятность, что фото странного предмета, который я опубликую, увидит именно тот человек, который точно знает, что это, который, возможно, работает с такими штуками или даже их собирает? Наш опыт показывает, что вероятность большая, ведь знающие люди регулярно помогают незнающим разобраться с находками.

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