15 человек, которые стали очевидцами чего-то странного, но знающие люди все объяснили

Интернет - конечно, вещь, объединяющая целый мир. Но какова вероятность, что фото странного предмета, который я опубликую, увидит именно тот человек, который точно знает, что это, который, возможно, работает с такими штуками или даже их собирает? Наш опыт показывает, что вероятность большая, ведь знающие люди регулярно помогают незнающим разобраться с находками.